< sekcia Regióny
V Michalovciach pre nápor kamiónov menia organizáciu dopravy
Príslušníci Policajného zboru budú v teréne, situáciu budú monitorovať a operatívne na ňu reagovať. Vodičov polícia vyzýva na zvýšenú ohľaduplnosť a toleranciu.
Autor TASR
Michalovce 19. decembra (TASR) - Pre nápor nákladných vozidiel smerujúcich na Ukrajinu dôjde v Michalovciach na ceste I/18 k zmene organizácie cestnej premávky. Na Humenskej ceste budú vyhradené dva jazdné pruhy na odstavovanie ukrajinských kamiónov prichádzajúcich od Petroviec nad Laborcom a v opačnom smere bude premávka zobojsmernená. Informovala o tom v piatok košická krajská polícia.
Dôvodom je mimoriadna situácia a cieľom zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na cestách I/18 a I/19 v Košickom a Prešovskom kraji.
„Dočasné dopravné značenie bude umiestnené v priebehu dnešnej noci, so začiatkom osádzania približne od 22.00 h, po ukončení začne platiť zmena organizácie dopravy. Táto zmena v cestnej premávke bude označená dočasným dopravným značením, preto všetkých vodičov prechádzajúcich týmto úsekom žiadame o rešpektovanie tejto zmeny a riadenie sa dopravným značením,“ uviedlo oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.
Príslušníci Policajného zboru budú v teréne, situáciu budú monitorovať a operatívne na ňu reagovať. Vodičov polícia vyzýva na zvýšenú ohľaduplnosť a toleranciu.
Dôvodom je mimoriadna situácia a cieľom zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na cestách I/18 a I/19 v Košickom a Prešovskom kraji.
„Dočasné dopravné značenie bude umiestnené v priebehu dnešnej noci, so začiatkom osádzania približne od 22.00 h, po ukončení začne platiť zmena organizácie dopravy. Táto zmena v cestnej premávke bude označená dočasným dopravným značením, preto všetkých vodičov prechádzajúcich týmto úsekom žiadame o rešpektovanie tejto zmeny a riadenie sa dopravným značením,“ uviedlo oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.
Príslušníci Policajného zboru budú v teréne, situáciu budú monitorovať a operatívne na ňu reagovať. Vodičov polícia vyzýva na zvýšenú ohľaduplnosť a toleranciu.