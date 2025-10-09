< sekcia Regióny
V Michalovciach rozširujú zeleň, pribudnú stovky stromov
Autor TASR
Michalovce 9. októbra (TASR) - Mesto Michalovce pokračuje v rozsiahlej výsadbe stromov, kríkov a trvaliek. V uplynulých týždňoch pribudlo v areáloch základných škôl približne 3000 rastlín v dažďových záhradách a viac ako 1400 drevín, ktoré vytvoria zelené steny. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková.
Prvá zelená stena už vzniká v areáli Základnej školy T. J. Moussona, ďalšie pribúdajú pri školách na Školskej a Okružnej ulici a pri cintoríne na Špitálskej ulici. Zelené steny podľa mesta pomáhajú zadržiavať dažďovú vodu, pohlcujú oxid uhličitý, tlmia hluk, ochladzujú mestské prostredie a podporujú biodiverzitu.
V rámci projektu Zelená voda, podporeného programom cezhraničnej spolupráce Interreg HU-SK, aktuálne prebieha aj výsadba 659 stromov v rôznych lokalitách mesta. O umiestnení 80 z nich rozhodli obyvatelia prostredníctvom ankety Navrhni miesto, kde chýba strom.
„Výsadbu realizujú aj naše Technické a záhradnícke služby a centrum mesta skrášľujú aj drobné trvalky, margaréty, šalvie a iné druhy rastlín. V blízkej dobe je naplánovaná aj obnova tulipánov, ktoré prinesú pestrejšie jarné záhony a ďalšiu dávku farieb a sviežosti,“ doplnila Stričková.
