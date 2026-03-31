V Michalovciach sa od apríla mení grafikon MHD

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Michalovce 31. marca (TASR) - V Michalovciach vstúpia od 1. apríla do platnosti úpravy cestovných poriadkov mestskej autobusovej dopravy. Cestujúcich na to upozornila samospráva na svojej webovej stránke. Cieľom úprav je prispôsobiť prevádzku MHD dopytu a zlepšiť nadväznosť jednotlivých spojov.

Zmeny sa týkajú najmä časov odchodov vybraných spojov, nadväzností na ostatnú dopravu a optimalizácie premávky podľa aktuálnych potrieb cestujúcich. Aktuálne cestovné poriadky sú dostupné na jednotlivých zastávkach. Mesto zároveň vyzýva cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali nové trasovanie a časy odchodov spojov.
