V Michalovciach sa súťažilo vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína

Michalovce 31. decembra (TASR) - V Michalovciach sa v utorok súťažilo vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína. V poradí 23. ročník zápolenia odštartoval na Námestí osloboditeľov na pravé poludnie. Zúčastniť na súťaži sa mohol každý, kto priniesol vlastnú fľašu šumivého vína. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Michaloviec Mária Stričková.



Do súťaže sa zapojilo celkovo 78 súťažiacich, pričom víťazná zátka z rúk Daniela Stankoviča letela do vzdialenosti viac 25,05 metra. Jeho zátka predstihla druhú v poradí o 0,30 metra.



"Spomedzi zúčastnených dám obsadila prvenstvo Viktória Macková, ktorej zátka dopadla do vzdialenosti 23,35 metra. Ani tento rok sa nepodarilo prekonať rekordnú vzdialenosť 31 metrov, ktorú dosiahol Pavol Tóth v roku 2005. Vtedy sa súťaž konala v záhradkárskej osade Topole. Od roku 2007 je história vystreľovania zátok zo šumivého vína neodmysliteľne spätá s Námestím osloboditeľov. Rekord z námestia patrí Pavlovi Tušárovi, ktorý v roku 2023 dostrelil 30,4 metra," uviedla Stričková.



Ako pokračovala, táto na Slovensku ojedinelá súťaž si každoročne získava množstvo nadšencov, ktorí testujú svoju silu, presnosť i štýl. Súťažia nielen nováčikovia, ale aj skúsení borci, ktorí si prichádzajú zasúťažiť pravidelne.



"Vznik súťaže sa viaže s úsmevnou príhodou z roku 1999. V záhradkárskej osade Topole sa stretla skupinka priateľov. Každý priniesol fľašu šumivého vína a jedna zátka zaletela do druhej záhrady. Tak vznikla myšlienka, že začnú súperiť, kto najďalej vystrelí zátku. Po prvých siedmych ročníkoch sa súťaž v roku 2007 presunula do centra mesta," priblížila Stričková s tým, že súťaž vo vystreľovaní zátok bola šumivou bodkou za oslavami 780. výročia mesta v srdci Zemplína.