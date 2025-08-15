< sekcia Regióny
V Michalovciach sa v piatok začína dvojdňový Zemplínsky jarmok
Autor TASR
Michalovce 15. augusta (TASR) - V Michalovciach sa v piatok začína dvojdňový Zemplínsky jarmok. Ako TASR informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková, zmenou 54. ročníka je čas slávnostného otvorenia a miesto konania.
Centrum mesta žije jarmočnou atmosférou už od piatkového rána. „Slávnostné otvorenie sa presúva z dopoludňajších hodín na popoludnie. Začneme o 14.30 h vztýčením vlajky pred mestským úradom, následne sa sprievod presunie mestom na Námestie slobody, kde z tribúny udelia michalovskí duchovní jarmočné požehnanie,“ povedala Stričková.
Predajné stánky sú na ulici A. Markuša, kultúrny program sa uskutoční na Námestie slobody, kde vznikla dočasná tribúna a hľadisko. Ulička remesiel sa presunula na Námestie osloboditeľov od budovy okresného úradu smerom do centra.
Súčasťou sprievodného programu je ulička remesiel so 40 remeselníkmi, chovateľská výstava drobných zvierat a piatkový 3. ročník Súťaže silákov, ktorý v spolupráci s mestom pripravil ŠK Zemplín Michalovce - silový trojboj. Uskutoční sa v piatok popoludní a siláci budú pred očami verejnosti ťahať kamión, otáčať 400-kilogramovú pneumatiku či nosiť ťažké kufre. V areáli Základnej školy na Okružnej ulici budú v sobotu 16. augusta prebiehať Michalovské futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov. Návštevníkov čaká približne 60 stánkov s tovarom a 17 stánkov s občerstvením.
Na jarmoku vystúpia miestne folklórne skupiny, divadlá pre deti, kapely Ronan Warg, Štefan Štec a Fajta, večerný piatkový program uzavrie kapela Vidiek. V sobotu sa predstavia Gymmi band, Dominika Novotná, S hudbou vesmírnou a Nocadeň.
Centrum Michaloviec čakajú v súvislosti s jarmokom dočasné dopravné obmedzenia. Od štvrtka (14. 8.) do nedele (17. 8.) rána je uzavretá ulica A. Markuša. Obchádzková trasa vedie cez ulice prof. Hlaváča, K. Kuzmányho, Masarykova a Obrancov mieru.
