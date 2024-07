V Michalovciach sa zaoberali problematikou obchodovania s ľuďmi

Michalovce 15. júla (TASR) - Na mieste prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia v Michalovciach sa v pondelok v rámci vzdelávacej aktivity Prevencia pre ukrajinských vojnových odídencov zaoberali problematikou obchodovania s ľuďmi. Ako pre TASR uviedol riaditeľ odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin, toto kontaktné miesto bolo pred siedmimi rokmi otvorené ako prvé na Slovensku a pomáha aj pri práci s odídencami z Ukrajiny, keďže je v blízkosti hraníc.



"Nemáme informáciu o žiadnej skutočnej obeti obchodovania s ľuďmi z radov odídencov z Ukrajiny, to však neznamená, že takáto obeť sa nemusí nachádzať na Slovensku. Je možné, že tu je, len sme ešte na to neprišli, alebo to nikto neoznámil," uviedol Halcin s tým, že na Slovensku evidujeme ročne približne 40 až 50 obetí trestných činov obchodovania s ľuďmi.



Najčastejšie formy sú sexuálne zneužívanie obetí s cieľom zisku. Druhou formou, ktorá dobieha sexuálne zneužívanie, je nútená práca. Na východnom Slovensku dochádza aj k rôznemu zneužívaniu maloletých a mladistvých osôb a zároveň aj k núteným sobášom. Informačné kancelárie pre obete trestných činov sú podľa neho zriadené v každom kraji, na okresných úradoch alebo v takzvaných klientskych centrách, kde ich ľudia môžu kontaktovať počas pracovných dní.



"Odídencov už v podstate berieme ako našich ľudí, keďže sa integrovali do našej spoločnosti. Informujeme ich o nástrahách, ktoré na nich číhajú v zahraničí, či už pri hľadaní lepšieho miesta na bývanie alebo prácu, nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách," uviedol preventista mestskej polície Stanislav Bamburák.



Na mieste prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia v Michalovciach sú minimálne raz za mesiac prednášky. Bamburák informoval, že sa venujú nielen stredoškolskej mládeži, ale záujem o túto tematiku majú aj študenti na základných školách. Miesto využívajú aj ľudia, ktorí plánujú vycestovať za prácou do zahraničia.