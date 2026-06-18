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V Michalovciach sa začal jubilejný ročník Zemplín Veterán Rallye
Predstaví sa minimálne 15 vozidiel z Česka.
Autor TASR
Michalovce 18. júna (TASR) - V Michalovciach sa vo štvrtok v rámci programu Dní mesta začal 20. ročník podujatia Zemplín Veterán Rallye. Historické automobily a motocykle počas štyroch dní premenia mesto a dolný Zemplín na živé múzeum veteránov. Ako uviedol spoluorganizátor podujatia Mikuláš Koščo, jubilejný ročník je výnimočný aj vysokým záujmom účastníkov.
„Tento rok budeme mať približne 115 vozidiel, ktoré budú brázdiť východom. Najstaršie vozidlo je z roku 1920, medzivojnových vozidiel bude okolo 18,“ priblížil Koščo. Ďalšie veterány budú podľa neho pochádzať najmä z obdobia od 50. do 80. rokov minulého storočia.
Predstaví sa minimálne 15 vozidiel z Česka. Návštevníci uvidia aj vozidlá, ktoré sa vlani predstavili v japonskej Osake, spolu s ich majiteľmi a organizátormi tejto výpravy.
Centrom štvrtkového programu je námestie, kde pripravili výstavy vozidiel, dobovú prehliadku, hudobný program aj predstavenie zahraničných posádok.
Podujatie nebude len statickou výstavou. Posádky historických vozidiel sa počas štyroch dní vydajú na tematické trasy naprieč regiónom, ktoré predstavia prírodné, kultúrne aj vinárske zaujímavosti Zemplína. Súčasťou programu sú aj jazdy vláčikom Veterán Express, tvorivé dielne, remeslá, workshopy a sprievodný kultúrny program.
Program ponúkne tematické dni s názvami Veterány oslavujú, Za krásami Sobranského regiónu či Kraj chleba a vína. Historické vozidlá sa predstavia okrem Michaloviec aj v Kráľovskom Chlmci, na Zemplínskej šírave a Strede nad Bodrogom. Záver podujatia bude patriť slávnostnému vyhláseniu výsledkov.
„Tento rok budeme mať približne 115 vozidiel, ktoré budú brázdiť východom. Najstaršie vozidlo je z roku 1920, medzivojnových vozidiel bude okolo 18,“ priblížil Koščo. Ďalšie veterány budú podľa neho pochádzať najmä z obdobia od 50. do 80. rokov minulého storočia.
Predstaví sa minimálne 15 vozidiel z Česka. Návštevníci uvidia aj vozidlá, ktoré sa vlani predstavili v japonskej Osake, spolu s ich majiteľmi a organizátormi tejto výpravy.
Centrom štvrtkového programu je námestie, kde pripravili výstavy vozidiel, dobovú prehliadku, hudobný program aj predstavenie zahraničných posádok.
Podujatie nebude len statickou výstavou. Posádky historických vozidiel sa počas štyroch dní vydajú na tematické trasy naprieč regiónom, ktoré predstavia prírodné, kultúrne aj vinárske zaujímavosti Zemplína. Súčasťou programu sú aj jazdy vláčikom Veterán Express, tvorivé dielne, remeslá, workshopy a sprievodný kultúrny program.
Program ponúkne tematické dni s názvami Veterány oslavujú, Za krásami Sobranského regiónu či Kraj chleba a vína. Historické vozidlá sa predstavia okrem Michaloviec aj v Kráľovskom Chlmci, na Zemplínskej šírave a Strede nad Bodrogom. Záver podujatia bude patriť slávnostnému vyhláseniu výsledkov.