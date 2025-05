V Michalovciach sa začali Župné dni 2025, pripravený je pestrý program

Michalovce 16. mája (TASR) - Župné dni 2025 pokračujú v piatok v Michalovciach, kde sa na Námestí osloboditeľov koná celodenný program podujatia Košického samosprávneho kraja (KSK). Súčasťou je aj ocenenie reštaurácií Zlatou vareškou Košického kraja. Ako TASR informovali z komunikačno-marketingového oddelenia KSK, program potrvá do 21.00 h.



Krajský festival sa po Trebišove, Rožňave a Spišskej Novej Vsi presunul na Zemplín, kde ponúka hudbu, kreatívne aktivity aj prezentácie krajských kultúrnych inštitúcií a škôl. „S naším krajským festivalom sa pomaly dostávame do finále, preto netreba zmeškať šancu zažiť farby, chute aj vône kraja v Michalovciach. Vďaka našim knižniciam, múzeám, divadlám a ďalším organizáciám sa návštevníci určite nebudú nudiť a neodídu naprázdno,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Návštevníci si môžu vyskúšať zážitkové maľovanie v projekte Kraj spája talenty, v rámci ktorého vznikne nadrozmerný obraz so symbolmi regiónu, ako sú vinárstvo či prírodné a historické pamiatky Zemplína.



V priebehu dňa sa predstavia rómske divadlo Romathan, folklórne súbory, školská kapela Gymnázia Ľudovíta Štúra, detské divadlo aj program pre deti. Návštevníkov čaká aj interaktívne vystúpenie Pirátska Odysea. Počas dňa vystúpia umelci rôznych vekových kategórií, večerný program uzatvoria skupina Ščamba a spevák Alan Murin.



V Župnom mestečku nebudú chýbať živé sochy, choduliari, informačné stánky krajských inštitúcií, fotobúdka či občerstvenie v podobe regionálnych špecialít. Súčasťou programu je aj prezentácia strojov Správy ciest KSK a ukážky hasičskej techniky.