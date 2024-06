V Michalovciach sa začína 18. ročník Zemplín Veterán Rallye

Michalovce 20. júna (TASR) - V Michalovciach vo štvrtok začína 18. ročník podujatia Zemplín Veterán Rallye. Na námestí vystavia historické vozidlá a pripravený je aj sprievodný a kultúrny program. Do nedele (23. 6.) navštívia autá a motocykle viaceré lokality na Zemplíne.



Ako pre TASR uviedol spoluorganizátor podujatia Mikuláš Koščo, ide o rely automobilov a motocyklov do roku výroby 1985. "Počet vozidiel sme limitovali na 100 kusov. Máme účastníkov aj z Anglicka, Nemecka a Česka," dodal Koščo.



Pozitívne hodnotí spoluorganizátor Jozef Makohus narastajúci počet účastníkov zo západného a stredného Slovenska. "To bol aj náš cieľ, aby sme pritiahli účastníkov z iných regiónov a takto pomáhame propagovať Zemplín," uviedol.



Podľa organizátorov je pripravených viacero zaujímavých a hodnotných veteránov, napríklad auto upravené na preteky veteránov Peking - Paríž. Vyzdvihli aj účasť desaťnásobného majstra Československa Petra Baláža, ktorý bude vystavovať historické motocykle. Najzaujímavejšie je podľa organizátorov auto z roku 1924, ktoré bolo nájdené v Argentíne. "Bude v podstate v pôvodnom stave, nebolo renovované, len spojazdnené," vyzdvihol Makohus. Najstarším automobilom je Ford z roku 1918.



Veterány počas nasledujúcich dní prejdú postupne údolím Slanských vrchov až po Poloniny a každý deň zakončia svoju jazdu pri Zemplínskej Šírave, kde budú vystavené. "Z nášho pohľadu je zaujímavé a chceli by sme účastníkom ukázať, kde je gejzír v obci Herľany, lebo málokto o ňom vie," dodal Koščo.



Podujatie je podporené Košickým samosprávnym krajom prostredníctvom dotačného programu Terra Incognita.