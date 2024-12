V Michalovciach spustili prvú magnetickú rezonanciu bez hélia

Michalovce 18. decembra (TASR) - Prvé zariadenie magnetickej rezonancie (MR) s technológiou DryCool na Slovensku spustili na súkromnom pracovisku magnetickej rezonancie RDG v areáli Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach. Ako TASR informovala spoločnosť Siemens Healthineers, inovatívna technológia zariadenia nevyžaduje dopĺňanie hélia počas prevádzky, čo predstavuje výrazný rozdiel oproti starším typom MR prístrojov.



"V Michalovciach toto unikátne zariadenie veľmi vítajú nielen medicínski špecialisti, ale aj pacienti," uviedol primár RDG Vladimír Kuštár.



Magnetická rezonancia s technológiou bez hélia prináša nemocniciam finančné i environmentálne výhody. Napríklad nie sú potrebné značné množstvá hélia na chladenie magnetov, čím sa znižujú náklady na prevádzku a údržbu. Zároveň sa znižujú aj náklady spojené so servisom MR prístrojov.



Nová MR má kompaktný dizajn a flexibilnú inštaláciu, absentujú veľké héliové nádrže a špeciálne potrubia na bezpečné odvádzanie plynných héliových výparov z magnetu, čo umožňuje umiestnenie MR prístroja aj do menších priestorov alebo na vyššie podlažia.



Pri prevádzke bez hélia je zvýšená bezpečnosť a spoľahlivosť. Redukuje sa napríklad riziko únikov hélia a s tým spojených komplikácií, čo zvyšuje bezpečnosť pre personál aj pacientov. "Funguje s iba 0,7 litra tekutého hélia so systémom uzavretého magnetu počas celej životnosti prístroja, čo znamená, že nie je potrebné dopĺňanie hélia. Technológia je trendom a riešením pre skutočne udržateľné MR vyšetrenia nezávislé od hélia," uviedol Area Sales Manager Siemens Healthineers na Slovensku Radoslav Kaminský.