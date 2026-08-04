< sekcia Regióny
V Michalovciach tento rok riešili viac ako 130 rizikových stromov
Samospráva zároveň reaguje na dôsledky klimatickej zmeny novou výsadbou.
Autor TASR
Michalovce 4. augusta (TASR) - V Michalovciach majú na mestských pozemkoch zmapovaných približne 14.000 stromov, pričom v tomto roku riešili viac ako 130 rizikových drevín. Ich stav podľa mesta ovplyvňujú aj čoraz častejšie výkyvy počasia, keď tropické horúčavy striedajú silné búrky a veterné smršte. Ako uviedli z odboru komunikácie a marketingu mestského úradu, samospráva má vypracovanú pasportizáciu verejnej zelene a plán jej obnovy.
Evidencia obsahuje údaje o polohe, druhu, rozmeroch aj viditeľnom stave jednotlivých stromov. Stav rizikových drevín pracovníci mesta priebežne monitorujú. Ak strom ohrozuje zdravie obyvateľov alebo majetok, samospráva zabezpečí povolenie na jeho výrub.
„Skúsenosti z revitalizácie parku Kerta ukázali, že strom, ktorý bol pri prieskume vyhodnotený ako zdravý, sa môže už o tri či štyri mesiace stať nebezpečným v dôsledku vnútorného prehnitia. Vyčleniť finančné prostriedky na podrobné dendrologické posudky všetkých približne 14.000 stromov by preto nebolo efektívne ani hospodárne,“ uviedol primátor Miroslav Dufinec s tým, že mesto si posudky objednáva cielene tam, kde je to z odborného hľadiska potrebné.
Samospráva zároveň reaguje na dôsledky klimatickej zmeny novou výsadbou. V roku 2025 pribudlo v meste približne 750 stromov. Pri výbere drevín uprednostňujú druhy s menšími korunami, ktoré majú pri extrémnom počasí znižovať riziko vzniku škôd.
Evidencia obsahuje údaje o polohe, druhu, rozmeroch aj viditeľnom stave jednotlivých stromov. Stav rizikových drevín pracovníci mesta priebežne monitorujú. Ak strom ohrozuje zdravie obyvateľov alebo majetok, samospráva zabezpečí povolenie na jeho výrub.
„Skúsenosti z revitalizácie parku Kerta ukázali, že strom, ktorý bol pri prieskume vyhodnotený ako zdravý, sa môže už o tri či štyri mesiace stať nebezpečným v dôsledku vnútorného prehnitia. Vyčleniť finančné prostriedky na podrobné dendrologické posudky všetkých približne 14.000 stromov by preto nebolo efektívne ani hospodárne,“ uviedol primátor Miroslav Dufinec s tým, že mesto si posudky objednáva cielene tam, kde je to z odborného hľadiska potrebné.
Samospráva zároveň reaguje na dôsledky klimatickej zmeny novou výsadbou. V roku 2025 pribudlo v meste približne 750 stromov. Pri výbere drevín uprednostňujú druhy s menšími korunami, ktoré majú pri extrémnom počasí znižovať riziko vzniku škôd.