V Michalovciach udelili ocenenia za Čin roka 2024

Michalovce 28. marca (TASR) - Mesto Michalovce v piatok popoludní v rámci slávnostného programu odovzdalo ocenenia Čin roka 2024. Tento titul udeľujú jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli mimoriadny výsledok v rôznych oblastiach života. Ako TASR informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu Mária Stričková, za rok 2024 bolo ocenenie udelené v troch oblastiach.



V oblasti humanity získal ocenenie Ján Jaško za snahu o záchranu ľudského života. Ako člen dopravnej hliadky okresného dopravného inšpektorátu v Michalovciach si 5. januára 2024 všimol, že prúd rieky Laborec unáša topiaceho sa človeka. Skočil do vody a muža vytiahol na breh. Následne sa k nemu pridal kolega z Hasičského a záchranného zboru a spoločne do príchodu rýchlej zdravotníckej pomoci muža oživovali. Topiaceho sa podarilo oživiť, no pri prevoze do nemocnice zomrel.



V oblasti športu dostal ocenenie Ján Drinka za pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Ako 19-ročný absolvoval sólovú jazdu okolo sveta na 50-ročnej motorke JAWA 50, známej ako Pionier. Cestu odštartoval 4. júla 2023 na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Na miesto štartu sa vrátil 14. novembra 2024. Na cestách prešiel 51.839 kilometrov naprieč 26 krajinami Európy, Ázie a Ameriky.



V oblasti hospodárstva dostala ocenenie spoločnosť Sladovňa, ktorá v roku 2024 oslávila 60. výročie svojej existencie. Výstavba fabriky trvala päť rokov, pričom prvý slad začala vyrábať v roku 1964. Odvtedy patrí k dôležitým potravinárskym podnikom na Zemplíne. Vlani dosiahla firma z pohľadu hospodárskych výsledkov svoj najlepší rok. Jej tržby vzrástli o tretinu, na takmer 42 miliónov eur. Čistý zisk sa strojnásobil na 4,8 milióna eur. Výškou tržieb je druhou najväčšou sladovňou v krajine.



Celkovo bolo doručených 12 nominácií, z ktorých komisia hlasovaním vybrala troch laureátov. Návrhy mohli podať poslanci, primátor, mimovládne organizácie, stavovské profesijné organizácie, aj verejnosť.



Slávnostnú atmosféru večera dotvoril kultúrny program, v ktorom sa predstavili tanečná skupina Divas dance, Súkromná základná umelecká škola Talent-Um a folklórny súbor Zemplín.