V Michalovciach ukončili výstavbu dočasného núdzového tábora

Michalovce 23. marca (TASR) – Hasiči ukončili výstavbu dočasného núdzového tábora (ETC) v Michalovciach, ktorý má zvýšiť ubytovacie kapacity tamojšieho veľkokapacitného centra pre vojnových utečencov z Ukrajiny. TASR o tom informovali z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



S výstavbou ETC v areáli michalovského gymnázia začali hasiči v sobotu (19. 3.), ukončili ju v stredu. Jeho prevádzku bude zabezpečovať HaZZ. Tábor a jeho technické vybavenie poskytlo Taliansko v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.



"Po ukončení prevádzky zostane v majetku HaZZ, v budúcnosti bude dislokovaný na Záchrannej brigáde HaZZ v Humennom," spresnilo prezídium. Na slávnostnom otvorení ETC sa v stredu večer zúčastnia predseda vlády SR Eduard Heger a minister vnútra Roman Mikulec (obaja OĽANO).