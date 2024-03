V Michalovciach volia voliči prvý raz v mestskej športovej hale

Michalovce 23. marca (TASR) - V Michalovciach v sobotu prvýkrát volili občania v mestskej športovej hale. Mesto tam presunulo volebnú miestnosť pre okrsok číslo 31. Ako pre TASR uviedla vedúca odboru komunikácie Mária Stričková, zmena nastala po zvážení viacerých faktorov, ktoré súvisia s prístupnosťou pre obyvateľov.



Zmeny samospráva odôvodňuje väčšou kapacitou v porovnaní s pôvodnou volebnou miestnosťou v priestoroch budovy Služieb mesta Michalovce na Partizánskej ulici. Zavážilo aj to, že pôvodné priestory využívajú seniori, či už na stretávanie sa, alebo iné aktivity. "Pred voľbami bolo nevyhnutné túto miestnosť vždy vypratať, ďalším dôvodom je, že voliči z daného volebného okrsku majú trvalé pobyty na Sídlisku SNP, preto sme sa snažili vybrať novú volebnú miestnosť tak, aby to mali čo najbližšie," doplnila Stričková.







V okrsku v mestskej športovej hale je zapísaných 1074 voličov. Ako povedala predsedníčka tamojšej volebnej komisie Anna Adamová, tento okrsok patrí k väčším v meste a účasť voličov v ňom je zvyčajne nad 40 percent. "Ak to porovnám, tieto priestory sú vyhovujúcejšie. Väčšie, voliči majú viac priestoru, tak verím, že to využijú. Pre Michalovčanov je to známe miesto, lebo sem chodia na športové podujatia a zrazu tu aj volia," uviedla.



Mestskú športovú halu pravidelne využívajú športové kluby na tréningy, hlavne žiaci a dorastenci v basketbale, hádzanej, boxe a hokeji. Konajú sa tam turnaje, ako napríklad mestská volejbalová a futsalová liga alebo aj súťaže O pohár primátora mesta. Priestory sa využívajú aj pri organizovaní kultúrnych podujatí.