V Michalovciach vypadla elektrina vyše 4000 odberateľom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Podľa odhadov by sa mala dodávka elektrickej energie obnoviť aj pre zvyšné odberné miesta ešte v priebehu dnešného dopoludnia.

Autor TASR
Michalovce 2. decembra (TASR) - V utorok ráno, krátko pred 7.00 h, vypadla elektrická energia v meste Michalovce. Výpadok zasiahol vyše 4000 odberných miest. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD) Andrea Forbergerová, príčina poruchy bola už lokalizovaná a identifikovaná. Distribútorovi sa podarilo obnoviť dodávku elektriny už približne v 90 percentách zasiahnutých odberných miest.

„Keďže je potrebný fyzický zásah do infraštruktúry, vymeniť zlomený izolátor, výpadok v zvyšných desiatich percentách odberných miest ešte trvá,“ uviedla Forbergerová s tým, že elektromontéri sú už v teréne. Podľa odhadov by sa mala dodávka elektrickej energie obnoviť aj pre zvyšné odberné miesta ešte v priebehu dnešného dopoludnia.
