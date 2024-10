V Michalovciach vyvesili českú vlajku vrámci česko-slovenských vzťahov

Michalovce 28. októbra (TASR) - Na budove michalovskej radnice visí od pondelka česká vlajka. Mesto sa zapojilo do prvého ročníka iniciatívy Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti, ktorá má posilniť historické, kultúrne a spoločenské väzby medzi Slovenskom a Českou republikou a zdôrazniť význam partnerskej spolupráce medzi mestami a obcami. Ako TASR informovala hovorkyňa primátora Mária Stričková, vlajka zostane vyvesená do 3. novembra.



"Chceme tak nielen vyjadriť podporu myšlienke vzájomnosti, ale aj poukázať na priateľstvo a spoluprácu s naším partnerským mestom Vyškov, s ktorým nás, okrem formálneho partnerstva, spájajú najmä spoločné hodnoty, dobré vzťahy a priateľstvá," uviedol primátor Michaloviec Miroslav Dufinec, s tým, že plánujú tieto väzby ďalej rozvíjať.



Spolupráca Michaloviec s mestom Vyškov trvá 28 rokov. Zmluvu o partnerskej spolupráci podpísali v roku 1996. Počas tohto obdobia obe mestá zrealizovali množstvo vzájomných návštev, ktoré vyústili do viacerých projektov v rôznych oblastiach.