V Michalovciach vznikol tím zameraný na pomoc ľuďom bez domova

Mesto zriadilo aj pozíciu referenta krízovej intervencie.

Autor TASR
Michalovce 27. februára (TASR) - V Michalovciach vznikol nový špecializovaný tím terénnych sociálnych pracovníkov zameraný na pomoc ľuďom bez domova a osobám ohrozeným stratou bývania. Vznikol vďaka zapojeniu mesta do národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá - Spolu pre komunity. Ako informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková, samospráva v prípade potreby nevylučuje v budúcnosti personálne posilnenie tímu.

Mesto zriadilo aj pozíciu referenta krízovej intervencie.„Záleží nám na každom obyvateľovi Michaloviec bez ohľadu na jeho aktuálnu životnú situáciu. Zriadenie tohto tímu vnímame ako kľúčový krok k tomu, aby naša pomoc nebola len náhodná, ale plánovaná a adresná. Naši pracovníci budú prítomní priamo v uliciach, kde si s ľuďmi v núdzi vybudujú potrebnú dôveru,“ uviedol primátor Michaloviec Miroslav Dufinec. Dodal, že cieľom je postupne ich sprevádzať a sprostredkovať nadväzné služby, ktoré pomôžu vrátiť sa do spoločnosti.

Projekt, ktorý potrvá do januára 2029, posilnil tím o dvoch odborných pracovníkov priamo v teréne. Ich úlohou je najmä monitoring a mapovanie miest, kde sa ľudia bez domova zdržiavajú, sieťovanie pomoci s políciou, charitatívnymi organizáciami a zdravotníckymi zariadeniami, ako aj aktívne vyhľadávanie a podpora ľudí v núdzi.

Noví pracovníci nadväzujú priamy kontakt s osobami bez domova, pomáhajú znižovať riziká spojené so životom na ulici a hľadajú možnosti riešenia ich nepriaznivej sociálnej situácie. Projekt sa momentálne nachádza v pilotnej fáze, počas ktorej sa teoretické postupy prenášajú do praxe v uliciach mesta. Skúsenosti a dáta z prvých mesiacov majú pomôcť nastaviť systém pomoci čo najefektívnejšie.
