V Michalovciach za jeden deň použili 23,5 tony posypového materiálu
Autor TASR
Michalovce 7. januára (TASR) - Zimná údržba mestských komunikácií a chodníkov v Michalovciach je zabezpečovaná v režime nepretržitej pohotovosti. Ako informujú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (TAZSMI) na sociálnej sieti, od utorka (6. 1.) od 7.00 h do stredy do 7.00 h v rámci zimnej údržby pluhovali 973 kilometrov a posyp vykonali na úsekoch v dĺžke 210 kilometrov.
„Celkový počet najazdených kilometrov dosiahol 1183 kilometrov, pričom tento údaj zahŕňa aj presuny mechanizmov. Na zabezpečení zimnej údržby sa podieľalo deväť mechanizmov, spotreba posypového materiálu predstavovala 23,5 tony,“ doplnili z TAZSMI.
Práce vykonávajú priebežne podľa aktuálneho vývoja poveternostných podmienok a dopravnej situácie. Prioritne sa zameriavajú na hlavné dopravné ťahy a frekventované úseky. „Prosíme účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť,“ dodali.
