V Michalovciach začali Dni mesta,súčasťou je aj Zemplín veterán rallye

Michalovce 19. júna (TASR) - V Michalovciach sa vo štvrtok začali Dni mesta, ktoré potrvajú do nedele (22. 6.) a ponúknu program pre všetky vekové kategórie. Súčasťou podujatia je aj Zemplín veterán rallye, na ktorej sa tento rok zúčastňuje 100 historických vozidiel. Ako pre TASR uviedol spoluorganizátor podujatia Mikuláš Koščo, účastníci sú prevažne zo Slovenska, ale aj z Česka, Ukrajiny, Maďarska a Poľska.



„Teší nás, že každým rokom pribúdajú účastníci zo západného a stredného Slovenska. Okrem prezentácie veteránov bolo naším cieľom pritiahnuť na východ ľudí, ktorí tu ešte neboli,“ uviedol Koščo. Medzi najvzácnejšie exponáty 19. ročníka patrí Morris Oxford Twenty z roku 1934.



Súčasťou programu sú aj koncerty, umelecké vystúpenia, obrazy veteránov, dobová módna prehliadka či výstava fotografií veteránov.







Vo štvrtok tiež slávnostne odštartovala expedícia z Prahy do Osaky s názvom Robot Expedition Prague - Osaka EXPO 2025 na vozidle Škoda 120. „Máme v aute veľa náhradných dielov, rátame s tým, čo sa môže pokaziť, ale veríme, že ich nebudeme potrebovať. Keď niečo vypadne, opravíme a ideme ďalej,“ priblížil člen posádky Jozef Makohus. Trasa by mala trvať približne 32 dní.



V piatok (20. 6.) bude súčasťou programu Dní mesta aj divadelné podujatie Mihaľovski deski a Špacirki po varošu, ktorých témou budú výročia mesta Michalovce v roku 2025.



V sobotu (21. 6.) sa uskutoční Eko deň otvorených dverí v Technických a záhradníckych službách mesta Michalovce. V areáli na Partizánskej ulici je pripravený program s prezentáciami techniky, tvorivými dielňami, maľovaním na tvár, športovými aktivitami, stretnutiami so športovcami a edukačnými aktivitami o triedení odpadu.



V nedeľu (22. 6.) je v Parku študentov pripravené podujatie Skáču celé Michalovce, zamerané na program pre deti.