V Michalovciach začali s vodozádržnými opatreniami na materskej škole
Autor TASR
Michalovce 18. mája (TASR) - V areáli Materskej školy (MŠ) na Ulici J. A. Komenského v Michalovciach pribudnú vodozádržné opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy. Mesto na projekt získalo viac ako 737.000 eur z Programu Slovensko v rámci Udržateľného mestského rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Ako TASR informovala hovorkyňa primátora mesta Michalovce Mária Stričková, ide už o piatu MŠ v meste, na ktorej realizujú vodozádržné opatrenia.
Súčasťou projektu je vybudovanie extenzívnej vegetačnej strechy na budove MŠ, ktorá má pomôcť so zadržiavaním dažďovej vody a zároveň zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti objektu. Dažďová voda zo strechy a spevnených plôch bude následne odvádzaná do bioretenčných systémov.
V areáli školy vzniknú tri dažďové záhrady, podzemná aj nadzemná zberná nádrž na dažďovú vodu či nové priepustné povrchy. Nepriepustné betónové a kamenné plochy nahradí priepustná dlažba a zatrávnené plochy. Projekt zahŕňa aj podpovrchové vsakovacie systémy vrátane vsakovacích vrtov a drenblokov.
„Naším cieľom nie je len budovať modernú infraštruktúru, ale vytvárať prostredie, ktoré formuje vzťah detí k prírode. Týmto projektom ukazujeme najmladšej generácii, že voda je vzácny zdroj, o ktorý sa musíme starať. Zelené Michalovce nie sú len prázdnym heslom, ale konkrétnymi projektmi, ktoré menia tvár nášho mesta,“ uviedol primátor mesta Miroslav Dufinec.
Podobné projekty realizovalo vlani aj na MŠ na Masarykovej, Leningradskej, Švermovej a Okružnej ulici. Celková hodnota týchto investícií presiahla 2,78 milióna eur.
