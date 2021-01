V Michalovciach začnú od pondelka očkovať vybrané skupiny obyvateľstva

Michalovce 14. januára (TASR) – Od pondelka 18. januára začnú v nemocnici v Michalovciach, ako v jednom z vakcinačných centier stanovených ministerstvom zdravotníctva, očkovať proti ochoreniu COVID-19 určené skupiny ľudí, ktoré sa prihlásia cez národný portál na voľné kapacity v rámci dňa. "Ide o konkrétne definované zdravotnícke pozície v zmysle národnej očkovacej stratégie," informovala TASR Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj michalovské nemocničné zariadenie.



"Očkovanie v michalovskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre na Duklianskej ulici," priblížila s tým, že zariadenie má na očkovanie pripravených päť ambulancií s dennou kapacitou približne 300 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9.00 do 15.30 h.



Ako Fedáková upozornila, na očkovanie je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk, kde je v prvej fáze aktuálne otvorené prihlasovanie pre zdravotníckych pracovníkov, osoby, ktoré profesionálne priamo alebo nepriamo zabezpečujú starostlivosť, transport a diagnostiku pacientov, zamestnancov zariadení sociálnych služieb a terénnych sociálnych pracovníkov.



Svet zdravia obstaral na očkovanie špeciálne striekačky s minimálnym takzvaným "mŕtvym priestorom", ktoré umožňujú z jednej ampulky aplikovať až šesť vakcinačných dávok.



Sieť nemocníc začala s vakcináciou zdravotníkov vo svojich 14 nemocniciach 6. januára. "Za prvé tri dni sa zaočkovalo viac ako 2800 zamestnancov. Tento týždeň by to malo byť ďalších vyše 5100," uviedla Fedáková s tým, že v michalovskej nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných 480 zdravotníkov.



Vakcinačnými centrami siete sú aj nemocnice v mestách Humenné a Rožňava.