V Michalovciach zjednotili poplatky v materských školách
Mesto tak reagovalo na protest prokuratúry.
Autor TASR
Michalovce 4. septembra (TASR) - Mesačný poplatok za deti navštevujúce materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce je po novom jednotný, a to 25 eur bez ohľadu na trvalý pobyt ich zákonných zástupcov. Pôvodne bol poplatok stanovený na 50 eur, pričom obyvatelia s trvalým pobytom v meste mali 50-percentnú zľavu. Zmeny schválili poslanci na utorkovom (2. 9.) mestskom zastupiteľstve.
Mesto tak reagovalo na protest prokuratúry. „Prokurátorka nám vytkla, že takýto dvojaký meter nie je možný, minimálne nie cez všeobecne záväzné nariadenie (VZN), preto sme boli nútení túto sadzbu zjednotiť,“ uviedol primátor Miroslav Dufinec. Prokuratúra tiež upozornila aj na ustanovenia o špeciálnych triedach či zavedenie automatickej valorizácie. Mesto preto pripravilo nové znenie VZN, ktoré reflektuje všetky pripomienky prokuratúry a zosúlaďuje pravidlá s platnou legislatívou.
Primátor zároveň avizoval, že plánujú zvýhodňovanie obyvateľov mesta riešiť inou formou, a to rezidenčnou kartou. „Máme za to, že ľudia, ktorí v meste žijú, platia dane a poplatky, si zaslúžia isté výhody. Vieme, že to nie je možné riešiť cez VZN, ale dá sa to urobiť prostredníctvom rezidenčnej karty,“ doplnil Dufinec s tým, že pracujú na jej zavedení. Pôjde o softvérové riešenie pre smartfóny, ktoré by mohlo priniesť benefity pri využívaní športovísk, kultúrnych podujatí, parkovania alebo aj sadzieb v mestských zariadeniach. Podľa neho by sa projektový zámer na zriadenie rezidenčnej karty mohol schvaľovať už v októbri tohto roka.
