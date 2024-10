V Michalovciach zvažujú zvýšenie poplatkov

Michalovce 24. októbra (TASR) - V Michalovciach nevylučujú zvýšenie niektorých poplatkov v súvislosti s konsolidačným balíčkom a jeho dosahom na samosprávy. Ako pre TASR uviedol primátor Michaloviec Miroslav Dufinec, vzhľadom na negatívny vývoj podielových daní a zvyšujúce sa finančné tlaky už samospráva prijíma opatrenia na vyrovnanie mestského rozpočtu.



Podľa primátora mestské kultúrne stredisko a technické a záhradnícke služby vrátili do mestského rozpočtu ušetrené finančné prostriedky, ktoré pôvodne mali byť použité na ich rozvoj. Mesto sa tiež zameralo na šetrenie v oblasti mzdových položiek, pričom sa vyhlo znižovaniu platov, ale riešilo napríklad odstupné.



"Konsolidačný balíček sa dotkne celého Slovenska a musíme si uvedomiť, že všetci sa na tom budeme musieť podieľať. Predpokladám, že podielové dane budú naďalej klesať tak, ako tomu bolo za posledné dva roky. Tomu sa budeme musieť prispôsobiť," uviedol Dufinec.



Mesto bude musieť podľa primátora pokračovať v úsporných opatreniach aj v nasledujúcom roku, aby sa vyhlo rozpočtovému provizóriu a zároveň mohlo realizovať kapitálové investície s využitím externých finančných prostriedkov.



Primátor zároveň nevylúčil, že samospráva môže pristúpiť k zvýšeniu niektorých poplatkov. "Mnohé samosprávy už k tomuto kroku pristúpili a ani my túto možnosť nevylučujeme," poznamenal. Diskusia o úprave poplatkov zatiaľ neprebehla, no podľa Dufineca by mohlo ísť napríklad o zjednotenie sadzieb pre rôzne druhy stavieb, čo by mohlo zvýšiť príjem do mestského rozpočtu.