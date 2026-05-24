V Michaloviach zmodernizujú onkologické centrum
Autor TASR
Michalovce 24. mája (TASR) - V nemocnici v Michalovciach plánujú modernizáciu onkologického centra za takmer 2,5 milióna eur. Projekt, ktorý počíta s rekonštrukciou lôžkovej časti a obstaraním nového lineárneho urýchľovača bude financovaný z plánu obnovy a odolnosti. Ako informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná, projekt je už v štádiu verejného obstarávania. Ukončenie rekonštrukcie a kúpa prístrojov sú naplánované na august.
Modernizácia má zvýšiť dostupnosť rádioterapie pre pacientov z regiónu Zemplína, najmä z okresov Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku investícia prinesie dostupnejšiu a kvalitnejšiu onkologickú starostlivosť. „Investícia zároveň predstavuje zodpovedné zhodnocovanie majetku župy. Budova nemocnice je v spoluvlastníctve KSK prostredníctvom majetkovej spoločnosti, preto každá modernizácia a technologické zlepšenie zvyšuje hodnotu nemocnice aj do budúcnosti,“ uviedol Trnka.
Nový lineárny urýchľovač umožní využívať technológiu rádioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT), ktorá zvyšuje presnosť ožarovania nádoru a zároveň minimalizuje poškodenie zdravých tkanív. Súčasťou projektu bude aj CT simulátor určený na presné plánovanie liečby. Nemocnica má po modernizácii zabezpečovať onkologickú liečbu pre spádovú oblasť s viac ako 500.000 obyvateľmi.
Región Zemplín patrí podľa kraja k oblastiam s vysokým výskytom onkologických ochorení, čo odborníci spájajú aj s historickou kontamináciou PCB látkami z bývalého chemického podniku v Strážskom. Ročne tam pribúda približne 500 až 550 nových pacientov indikovaných na rádioterapiu na 100.000 obyvateľov.
