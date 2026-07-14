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V michalovskej nemocnici modernizujú rádioterapiu
Projekt okrem lineárneho urýchľovača zahŕňa nový CT simulátor, modernú dozimetriu, špecializovaný softvér, ako aj rekonštrukciu priestorov.
Autor TASR
Michalovce 14. júla (TASR) - Do michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač určený na liečbu onkologických pacientov. Zariadenie v hodnote takmer 2,5 milióna eur v týchto dňoch inštalujú, do prevádzky by ho mali uviesť v novembri. Ako informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková, je súčasťou modernizácie pracoviska radiačnej onkológie za viac ako 4,1 milióna eur.
Projekt okrem lineárneho urýchľovača zahŕňa nový CT simulátor, modernú dozimetriu, špecializovaný softvér, ako aj rekonštrukciu priestorov. „To všetko výrazne zvýši úroveň onkologickej starostlivosti v našej nemocnici. Pacientom prinesie modernejšiu, presnejšiu a komfortnejšiu liečbu, personálu zase umožní ďalší rozvoj a vytvorí lepšie podmienky,“ povedal riaditeľ nemocnice Marián Haviernik. Urýchľovač financujú z plánu obnovy a odolnosti, ďalšie investície za viac ako 1,6 milióna eur nemocnica realizuje z vlastných zdrojov.
Podľa primárky oddelenia radiačnej onkológie Gabriely Herman dokáže nové zariadenie zacieliť aj malé nádory s milimetrovou presnosťou a zároveň šetriť okolité zdravé tkanivá. Výsledkom má byť účinnejšia liečba s menším množstvom nežiaducich účinkov.
Urýchľovač je vybavený zobrazovacou technológiou, ktorá umožňuje tesne pred ožiarením alebo počas neho vytvoriť 3D snímku aktuálnej polohy pacienta a automaticky za niekoľko sekúnd korigovať polohu pacienta. Umožňuje aj využívať rádioterapiu s modulovanou intenzitou a oblúkovú rádioterapiu, pri ktorej sa nádor ožaruje z viacerých uhlov počas jednej rotácie. „Tieto techniky umožňujú dynamické riadenie intenzity lúča a rotáciu prístroja okolo pacienta, čo skracuje čas ožarovania často iba na minútu či dve a zvyšuje jeho presnosť. Ožarovanie je bezbolestné a po celý čas pacienta sledujeme pomocou kamery,“ dodala primárka. Celý výkon vrátane presného nastavenia pacienta by mal trvať približne desať až 15 minút.
Oddelenie radiačnej onkológie poskytuje rádioterapiu približne 400 až 450 pacientom ročne. Nemocnica po spustení nového zariadenia predpokladá zvýšenie kapacity pracoviska. „Pacienti budú profitovať z kratšej, komfortnejšej a bezpečnejšej liečby. Nový lineárny urýchľovač nám zároveň umožní pripravovať individualizované liečebné plány podľa charakteru nádoru každého pacienta a rozšíriť spektrum možností liečby onkologických diagnóz,“ dodala primárka.
Od augusta do októbra sú naplánované školenia personálu, odborné merania, testovanie a presné nastavenie zariadenia. Ide o úkony potrebné na jeho bezpečné uvedenie do prevádzky. Súčasťou projektu je aj komplexná modernizácia pracoviska radiačnej onkológie. Rekonštrukciou prešli priestory ožarovne, CT pracoviska, ovládacie miestnosti aj technologické zázemie. Vybudovali nové elektroinštalácie, dátové rozvody, chladiace a vzduchotechnické systémy, bezpečnostné prvky, antistatické podlahy, olovené dvere a pozorovacie okná. Modernizácia sa týka aj lôžkovej časti oddelenia, kde rekonštruujú pacientske izby a dopĺňajú klimatizáciu.
Projekt okrem lineárneho urýchľovača zahŕňa nový CT simulátor, modernú dozimetriu, špecializovaný softvér, ako aj rekonštrukciu priestorov. „To všetko výrazne zvýši úroveň onkologickej starostlivosti v našej nemocnici. Pacientom prinesie modernejšiu, presnejšiu a komfortnejšiu liečbu, personálu zase umožní ďalší rozvoj a vytvorí lepšie podmienky,“ povedal riaditeľ nemocnice Marián Haviernik. Urýchľovač financujú z plánu obnovy a odolnosti, ďalšie investície za viac ako 1,6 milióna eur nemocnica realizuje z vlastných zdrojov.
Podľa primárky oddelenia radiačnej onkológie Gabriely Herman dokáže nové zariadenie zacieliť aj malé nádory s milimetrovou presnosťou a zároveň šetriť okolité zdravé tkanivá. Výsledkom má byť účinnejšia liečba s menším množstvom nežiaducich účinkov.
Urýchľovač je vybavený zobrazovacou technológiou, ktorá umožňuje tesne pred ožiarením alebo počas neho vytvoriť 3D snímku aktuálnej polohy pacienta a automaticky za niekoľko sekúnd korigovať polohu pacienta. Umožňuje aj využívať rádioterapiu s modulovanou intenzitou a oblúkovú rádioterapiu, pri ktorej sa nádor ožaruje z viacerých uhlov počas jednej rotácie. „Tieto techniky umožňujú dynamické riadenie intenzity lúča a rotáciu prístroja okolo pacienta, čo skracuje čas ožarovania často iba na minútu či dve a zvyšuje jeho presnosť. Ožarovanie je bezbolestné a po celý čas pacienta sledujeme pomocou kamery,“ dodala primárka. Celý výkon vrátane presného nastavenia pacienta by mal trvať približne desať až 15 minút.
Oddelenie radiačnej onkológie poskytuje rádioterapiu približne 400 až 450 pacientom ročne. Nemocnica po spustení nového zariadenia predpokladá zvýšenie kapacity pracoviska. „Pacienti budú profitovať z kratšej, komfortnejšej a bezpečnejšej liečby. Nový lineárny urýchľovač nám zároveň umožní pripravovať individualizované liečebné plány podľa charakteru nádoru každého pacienta a rozšíriť spektrum možností liečby onkologických diagnóz,“ dodala primárka.
Od augusta do októbra sú naplánované školenia personálu, odborné merania, testovanie a presné nastavenie zariadenia. Ide o úkony potrebné na jeho bezpečné uvedenie do prevádzky. Súčasťou projektu je aj komplexná modernizácia pracoviska radiačnej onkológie. Rekonštrukciou prešli priestory ožarovne, CT pracoviska, ovládacie miestnosti aj technologické zázemie. Vybudovali nové elektroinštalácie, dátové rozvody, chladiace a vzduchotechnické systémy, bezpečnostné prvky, antistatické podlahy, olovené dvere a pozorovacie okná. Modernizácia sa týka aj lôžkovej časti oddelenia, kde rekonštruujú pacientske izby a dopĺňajú klimatizáciu.