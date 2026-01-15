< sekcia Regióny
MODERNÝ ASISTENT: V Michalovciach pomáhal pri operácii kolena robot
Robotický asistent počas operácie na základe intraoperačných dát pomáha chirurgovi naplánovať optimálne uloženie implantátu podľa individuálnej anatómie pacienta.
Autor TASR
Michalovce 15. januára (TASR) - Nemocnica Michalovce spúšťa roboticky asistované operácie kolenného kĺbu. Využíva pri tom pokročilú technológiu ROSA, ktorá zvyšuje presnosť výkonov a zlepšuje spokojnosť pacientov. Ako TASR informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková, ide o prvé ortopedické pracovisko na východnom Slovensku, kde pri operáciách kolena asistuje robot.
Robotická technológia bude v prvej fáze nasadená pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu. V budúcnosti plánuje nemocnica rozšíriť jej využitie aj na bedrové kĺby a unikondylárne náhrady kolena. „Zavedenie roboticky asistovaných operácií v našej nemocnici výrazne zvýši dostupnosť modernej ortopedickej starostlivosti pre pacientov na východnom Slovensku a posilní pozíciu nemocnice ako regionálneho centra modernej ortopédie,“ uviedol riaditeľ nemocnice Marián Haviernik. Ako dodal, michalovské pracovisko je tretím zdravotníckym zariadením na Slovensku, ktoré túto technológiu využíva.
Robotický asistent počas operácie na základe intraoperačných dát pomáha chirurgovi naplánovať optimálne uloženie implantátu podľa individuálnej anatómie pacienta. Presné rezy vykonáva operatér, pričom robotické rameno zabezpečuje stabilitu a kontrolu.
Robotického asistenta môže operatér využiť pri každej výmene kolenného kĺbu, prioritne je však vhodný pre komplikovanejšie prípady a aktívnych pacientov, ktorí majú vysoké nároky na pohyblivosť kolena. „Robotická technológia nám ako operatérom poskytuje detailné intraoperačné dáta v reálnom čase, umožňuje presné plánovanie kostných resekcií podľa individuálnej anatómie pacienta a objektívne vyvažovanie väzivového aparátu. Ide o technológiu, ktorá nás počas operačného výkonu sprevádza a podporuje dátami aj okamžitou spätnou väzbou, čím optimalizuje rozhodovanie priamo na operačnej sále,“ vysvetľuje primár ortopedického oddelenia Martin Žofčák. Doplnil, že výsledkom sú precíznejšie výkony, ktoré vedú k rýchlejšej rekonvalescencii, skoršiemu návratu do aktívneho života a celkovo vyššej spokojnosti pacientov.
Technológiu ROSA, pôvodne vyvinutú vo Francúzsku, prvýkrát nasadili v ortopédii v roku 2019 v Spojených arabských emirátoch. V súčasnosti sa používa vo viac než 30 krajinách a v Európe na vyše 300 pracoviskách.
