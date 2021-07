V michalovskej nemocnici rekonštruujú hematológiu

Michalovce 19. júla (TASR) – V michalovskej nemocnici rekonštruujú hematologicko-transfúziologické oddelenie (HTO). Obnova by mala byť ukončená do konca prázdnin, zariadenie prosí darcov krvi o trpezlivosť.



Ako TASR informovala Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj nemocnica v Michalovciach, ambulancie HTO boli natrvalo presunuté do zrekonštruovaných priestorov tretieho poschodia ambulantného pavilónu A, kde dočasne realizujú aj odber krvi. "Rekonštrukcia by mala trvať cca do konca prázdnin, následne sa bude darovanie krvi opäť konať v pôvodných, no zrekonštruovaných priestoroch," uviedla.



Podľa Fedákovej darovalo v michalovskej nemocnici v júni krv 239 darcov spolu približne 108 litrov krvi. "V letných mesiacoch je však nedostatok krvi citeľný a aj preto veľmi radi uvítame v nemocnici našich stálych darcov, ale aj nových prvodarcov," podotkla.