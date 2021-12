V michalovskej nemocnici sa narodil tisíci novorodenec roka 2021

Michalovce 16. decembra (TASR) – V nemocnici v Michalovciach sa v utorok (14. 12.) vo večerných hodinách narodil tisíci novorodenec. Malá Lianka sa narodila mame Denise z Trebišova, informovala TASR PR špecialistka súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Bianka Krejčíová.



"Napriek tomu, že to bol už druhý termín a Lianka sa na svet neponáhľala, vďaka profesionálnemu prístupu a skúsenostiam pani doktorky Silvie Zambovej a skvelému personálu, ktorý sa mi venoval, sme to zvládli bez komplikácií, za čo im ďakujem," uviedla mama Denisa.



Podľa Krejčíovej slov v novej michalovskej nemocnici od jej otvorenia v decembri 2017 privítali už viac ako 4180 novorodencov. V blízkej budúcnosti plánuje nemocnica spustiť projekt spievajúcej pôrodnice. "Prinesieme do priestorov pôrodnice stimulujúcu hudbu v rámci muzikoterapie," ozrejmil riaditeľ zariadenia Marián Haviernik.