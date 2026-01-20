< sekcia Regióny
NETRADIČNÉ MENÁ: V Michalovciach sa narodili Serkan, Ozeáš či Fefe
Autor TASR
Michalovce 20. januára (TASR) - V nemocnici v Michalovciach prišlo v uplynulom roku na svet 1008 novorodencov. Narodilo sa 500 chlapcov a 508 dievčat. Ako informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, 11 mamičiek si domov odnieslo dvojičky.
Medzi najčastejšie chlapčenské mená patrili Oliver, Jakub, Samuel, Michal, Matias, Adam a Damián. U dievčat dominovali Sofia, Kristína, Nina, Timea a Natália. Rodičia však siahali aj po netradičných menách ako Airen Margarita, Evangelina, Fefe, Ayden, Melena, Serkan, Ozeáš, Šerlin Elin, Kahramen, Zeinep, Enisa Rose či Neslihan.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nemocnice v roku 2025 pokračovalo v rozvoji služieb zameraných na bezpečnú a rešpektujúcu starostlivosť o rodičky. Každá izba je vybavená edukačným TV kanálom s laktačným poradenstvom. Mamičky majú k dispozícii aj laktačné konzultantky, aromaterapiu, muzikoterapiu, náparku či rebozo šatky. V nemocnici praktizujú aj bonding otca s novorodencom bezprostredne po pôrode a príležitostné profesionálne fotenie novorodencov.
Budúce rodičky sa mohli pripraviť na pôrod v rámci programu Pokojný pôrod, ktorý zahŕňa aj osobné stretnutie s pôrodníkom. V minulom roku predpôrodnú prípravu absolvovalo 59 žien. „Ku každej mamičke pristupujeme individuálne, s rešpektom k jej potrebám a očakávaniam. Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa žena cíti príjemne, bezpečne a vypočutá, a zároveň zabezpečiť tú najlepšiu možnú starostlivosť pre ňu aj jej bábätko,“ uviedol primár oddelenia Stanislav Filkor.
V tomto roku má na oddelení pribudnúť pôrodný gauč, počítajú aj s rozšírením fyzioterapeutických služieb pre bábätká o metódu kineziotapingu, ako aj inovatívne prvky v stravovaní dojčiacich mamičiek.
