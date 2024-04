V Michalovskom domove seniorov má záujem o voľby väčšina klientov

Michalovce 6. apríla (TASR) - Záujem voliť v druhom kole prezidentských volieb majú aj obyvatelia Michalovského domova seniorov, ktorý je najväčším zariadením v meste. Členovia okrskovej volebnej komisie k nim prišli s prenosnou schránkou už o ôsmej ráno.



Z vyše 210 klientov zariadenia pre seniorov chcelo voliť 135. Podľa členov komisie je tu záujem o voľby tradične veľký. Voliť môžu tí klienti, ktorí majú v zariadení trvalý pobyt alebo si vybavili voličský preukaz.



Medzi prvými odvolila 93-ročná Anna Andrejčíková, ktorá hovorí, že si ešte pamätá prezidenta Masaryka. "Prezident to je hlava. Voliť budem, pokiaľ budem žiť, doteraz som ani jedny voľby nevynechala."



Väčšina klientov zariadenia, ktorí voliť chceli, to vníma ako svoju povinnosť. Milanovi Onuferovi, ktorý má 83 rokov, by sa páčilo, ak by o funkciu prezidenta malo záujem viac žien. "Prezident by mal byť prvom rade úplne nestranícky. Chcel by som zažiť, aby bol prezident z ľudu, neovplyvnený a zameraný na potreby bežných ľudí," uviedol.



Vysoké očakávania od prezidenta má aj 85-ročný Juraj Borko, "mal by byť vzdelaný, rozhľadený a ľudský, s pochopením pre rôzne skupiny obyvateľstva a s rovnakým prístupom ku všetkým regiónom Slovenska."



Členovia okrskovej komisie predpokladajú, že kým odvolia všetci nahlásení klienti zariadenia, bude to trvať niekoľko hodín.