V Michalovskom okrese platia pre koronavírus nové opatrenia

Michalovce 1. septembra (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Michalovciach zavádza od utorka do nedele 13. septembra na území okresu nové opatrenia súvisiace s prevenciou šírenia nového koronavírusu. Týkajú sa hromadných verejných podujatí, prevádzkových hodín a zariadení sociálnych služieb. V obci Staré hygienici nariaďujú domácu izoláciu deťom, žiakom a študentom.



Dôvodom vydania rozhodnutia účinného od utorka 1. septembra je "výrazný nárast počtu osôb v okrese Michalovce, ktorým laboratórnym vyšetrením metódou RT-PCR bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2", uvádzajú hygienici. Na území celého okresu tak platí zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy nad 500 účastníkov v exteriéri a nad 250 účastníkov v interiéri, pričom súčasne platí zákaz prípravy a predaja občerstvenia na podujatiach s výnimkou poskytovania občerstvenia pre športovcov. Podnikateľom sa zároveň odporúča úprava prevádzkového času všetkých interiérových a exteriérových podujatí do 23.00 h príslušného dňa. Rovnaké obmedzenie prevádzkových hodín odporúča RÚVZ aj všetkým poskytovateľom spoločného stravovania. Výnimkou z odporúčania sú svadby. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese sú povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.



Okrem plošne nariadených opatrení platí do piatka (11. 9.) v obci Staré, kde za posledné dni stúpol počet pozitívne testovaných, nariadená domáca izolácia pre všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v obci vo veku od troch do 19 rokov. "Ich zákonní zástupcovia sú povinní priebežne monitorovať ich zdravotný stav a v prípade podozrenia na respiračné ochorenie kontaktovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria," dopĺňa RÚVZ.



Keďže podľa regionálnych hygienikov ochorenie prebieha u podstatnej časti chorých s miernymi príznakmi až bezpríznakovo, čo predstavuje riziko pre rizikovú skupinu seniorov, chronicky chorých a osoby s oslabenou imunitou, RÚVZ zároveň neodporúča seniorom zúčastňovať sa na hromadných podujatiach v uzatvorených priestoroch. Zároveň odporúča prehodnotiť organizovanie rodinných osláv a prevádzkovateľom dôsledne dodržiavať všetky aktuálne opatrenia nariadené ÚVZ SR a kontrolovať ich plnenie voči všetkým osobám na každej prevádzke.