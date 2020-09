V Michalovskom okrese predĺžili platnosť sprísnených opatrení

Michalovce 14. septembra (TASR) – Platnosť sprísnených protiepidemických opatrení súvisiacich so šírením nového koronavírusu, ktorý Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Michalovciach nariadil od 1. septembra, predĺžili do konca mesiaca. Pôvodne mali prestať platiť v nedeľu (13. 9.). Dôvodom predĺženia ich platnosti je výrazný nárast počtu osôb v okrese Michalovce, ktorým sa potvrdila prítomnosť nového koronavírusu. Informuje o tom RÚVZ na svojej internetovej stránke.



Na území celého okresu tak naďalej platí zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy nad 500 účastníkov v exteriéri a nad 250 účastníkov v interiéri, pričom súčasne platí zákaz prípravy a predaja občerstvenia na podujatiach s výnimkou poskytovania občerstvenia pre športovcov. Podnikateľom sa zároveň odporúča úprava prevádzkového času všetkých interiérových a exteriérových podujatí do 23.00 h príslušného dňa. Rovnaké obmedzenie prevádzkových hodín odporúča RÚVZ aj všetkým poskytovateľom spoločného stravovania. Výnimkou z odporúčania sú svadby, na ktorých sa však môže zúčastniť do 150 osôb. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese sú povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.



Keďže podľa regionálnych hygienikov ochorenie prebieha u podstatnej časti chorých s miernymi príznakmi až bezpríznakovo, čo predstavuje riziko pre seniorov, chronicky chorých a osoby s oslabenou imunitou, RÚVZ neodporúča seniorom zúčastňovať sa na hromadných podujatiach v uzatvorených priestoroch. Zároveň odporúča prehodnotiť organizovanie rodinných osláv a prevádzkovateľom dôsledne dodržiavať všetky aktuálne opatrenia nariadené ÚVZ SR a kontrolovať ich plnenie voči všetkým osobám na každej prevádzke.



K 11. septembru sa spomedzi 2442 testovaných osôb potvrdil nový koronavírus u 238 pacientov, uvádzajú regionálni hygienici. Vyliečiť sa malo 68, v domácej či inej izolácii ich malo byť k rovnakému dátumu spolu 147, 21 pacientov bolo hospitalizovaných na infekčnom oddelení a dvaja ľudia na "inom oddelení". Podľa Národného centra zdravotníckych informácií pribudlo v okrese za piatok a sobotu (11. a 12. 9.) ďalších 20 pozitívne testovaných osôb, v nedeľu jedna.