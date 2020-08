V Michalovskom okrese pribudlo najviac pozitívnych v obci Staré

Michalovce/Staré/Oreské 31. augusta (TASR) – Väčšina z 18 prípadov potvrdeného nového koronavírusu, ktoré za nedeľu 30. augusta pribudli v Michalovskom okrese, súvisí s epidemiologickou situáciou v obci Staré. Pre TASR to povedala regionálna hygienička Janka Stašková s tým, že v obci preto okrem iného odporučila začať nový školský rok neskôr. Opatrenia zamedzujúce šíreniu nákazy má v pláne vyhlásiť v rámci celého okresu.



"Odporučila som im (obci Staré, pozn. TASR) zvážiť nevyhnutnosť organizovania hromadných podujatí akéhokoľvek charakteru, zvážiť pobyt na miestach, kde je predpokladaná vyššia koncentrácia osôb. Odporučila som tiež zvážiť návštevu verejných budov len na nevyhnutné úkony. V obci tiež v súvislosti so situáciou neorganizujú bohoslužby," priblížila Stašková.



Ako doplnila, epidemiologickou situáciou v okrese sa v pondelok zaoberá aj regionálna protiepidemická komisia. Medzi opatrenia, ktoré by mali po jej odobrení prísť do platnosti, je i odporúčanie domácej izolácie všetkým obyvateľom obce Staré vo veku tri až 19 rokov s trvaním do 11. septembra. "Nerada by som, aby sa to so začiatkom nového školského roka, zvlášť v prípade stredoškolákov, roznieslo," vysvetlila. Ako v tejto súvislosti doplnil starosta Michal Bereznanin, v miestnej základnej škole posunuli otvorenie školského roka na 16. septembra.



Podľa Staškovej bude v rámci celého okresu od utorka 1. septembra odporúčaný zákaz verejných podujatí nad 500 ľudí v exteriéri a nad 250 v interiéri s výnimkou svadieb. Prevádzkovateľom obchodov a služieb odporučí zvážiť skrátenie otváracích hodín a verejným i neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v domovoch sociálnej starostlivosti odporučí zákaz návštev. Nariadenia by mali platiť do 13. septembra. "Všetko bude závisieť od vývoja situácie," dodala.



Ako Stašková doplnila, v obci Oreské je situácia so šírením nového koronavírusu stabilizovaná. "Tam máme hlásených desať prípadov," ozrejmila.



V Michalovciach, kde bola na COVID-19 pozitívne testovaná zamestnankyňa mestského úradu, sa nový koronavírus u zatiaľ testovaných zamestnancov, ktorí s ňou prišli do kontaktu, nepotvrdil. Ako pre TASR povedala vedúca referátu komunikácie mestského úradu Iveta Palečková, v piatok bola otestovaná tretina spomedzi približne 40 zamestnancov s negatívnym výsledkom. Ostatní sa mali podľa Staškovej podrobiť testovaniu počas pondelka. Ako uzavrela, v meste Michalovce pribudlo šesť pozitívnych prípadov po rodinnej udalosti. "V jednom prípade vykonávame epidemiologické vyšetrovanie kontaktov," uzavrela.