Vo Vysokých Tatrách je v ubytovacích zariadeniach asi 250 utečencov

Vysoké Tatry 10. marca (TASR) – Viaceré ubytovacie zariadenia vo Vysokých Tatrách už poskytli azyl pre ukrajinských utečencov. „Ide o chaty, veľkokapacitné chaty, malé penzióny a priváty či apartmány. Hotel v Hornom Smokovci a popradský akvapark napríklad poskytli zamestnanecké byty,“ uviedla pre TASR Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková s tým, že v súčasnosti je v regióne umiestnených približne 250 Ukrajincov.



Dodala, že hotely utečencov v zmysle núdzového stavu neubytovávajú, hotelieri sa naďalej venujú prázdninujúcim klientom. Aj tam sa však vyskytli ukrajinskí hostia, išlo skôr o platiacich tranzitujúcich ľudí. „Momentálne už vyhľadávame predovšetkým dlhodobé ubytovanie. Tí, ktorí mali v pláne iba prechádzať, vo veľkej miere už odišli. Prichádzajú ľudia, ktorí reálne nemôžu ostať na Ukrajine a hľadajú miesto pre dočasný život,“ dodala Blašková s tým, že ide o mamičky s deťmi, občas sa objavia seniori, ktorí odišli so svojou rodinou. Títo ľudia podľa nej automaticky prejavili záujem aj pracovať a postarať sa o seba sami. „Sú si vedomí, že zrejme sa domov tak skoro nevrátia. Nemáme doteraz žiadnu negatívnu skúsenosť, práve naopak,“ upozornila Blašková. Ubezpečila, že v tejto súvislosti nie je potrebné sa obávať plánovania dovolenky v regióne, keďže prítomnosť skupín utečencov nie je nijak výrazná, ani pre nikoho obmedzujúca.



Tatranci ešte stále zháňajú pre azylantov základné potraviny, hygienické a detské potreby, ale už aj oblečenie či obuv. „Radi takúto pomoc aj naďalej privítame, avšak apelujeme, aby to neboli veci, ktorých sa chcú ľudia zbaviť, ale ktorými chcú pomôcť,“ zdôraznila riaditeľka OOCR, ktorá pomoc pre Ukrajincov v regióne koordinuje. Ocenila súčinnosť samospráv a verejnosti, miestni podnikatelia dokonca vytvorili akýsi fond, z ktorého sa hradia niektoré náklady na ubytovanie či transport.



Pri koordinácii získavajú miestni najviac informácií od Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska. „Najviac bojujeme s chaosom týkajúceho sa príchodu ľudí. Predpokladáme, že toto nie je ešte úplne vyriešené. Títo ľudia v panike rozhodia siete a prichádzajú, kam sa rozhodnú najskôr. Potom ich iní ubytovatelia čakajú pripravení a nakoniec neprídu alebo sa neozvú. To je pomerne častý a dôležitý logistický problém,“ objasnila Blašková a dodala, že by naozaj veľmi pomohlo zriadiť lokálne registračné miesta cudzineckej polície. „Výborná je spolupráca mesta Poprad a Červeného kríža, ktorí začali zvážať utečencov autobusmi. Ak bude vojnových utečencov pribúdať, toto bude dôležité vyriešiť,“ skonštatovala.