V Milhosti otvorili sklad na prípravky na ochranu rastlín

Milhosť 5. marca (TASR) – Nové skladové miesta na prípravky na ochranu rastlín v obci Milhosť v okrese Košice-okolie slávnostne otvorili vo štvrtok. Celková investícia vrátane pozemkov dosiahla sumu okolo 1,6 milióna eur. Prvá fáza projektu na ploche 1000 štvorcových metrov má kapacitu okolo 900 paliet. Pre TASR to povedal Valer Kurinec, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti Asra, ktorá sklad postavila a prenajme ho svojej sesterskej spoločnosti Agrologistic park.



„Táto investícia bola vybudovaná čisto zo slovenských súkromných peňazí - bez akýchkoľvek dotácií a európskych peňazí. Princípom bolo priniesť a skvalitniť skladovanie prípravkov a produktov v špeciálnom režime. Európska únia (EÚ) tiež od nás žiada, aby sme boli striktní a aby sme dodržiavali pravidlá,“ povedal s tým, že ide o prípravky, ktoré sa na poliach používajú bežne. „Naši poľnohospodári vedia, že bez týchto produktov zatiaľ nie sme schopní dopestovať to, čo chceme,“ dodal.



Podľa jeho slov ich doposiaľ skladovali ďalej, priestory chceli priniesť aj do východoslovenského regiónu. Firma má sklad i v Ivanke pri Dunaji, pričom doterajší prevoz produktov na východ označil za neefektívny z hľadiska času aj nákladov.



Naplnenie skladu v Milhosti očakáva počas tohto roka, následne plánujú začať s realizáciou druhej fázy projektu. Malo by ísť o skladové priestory nielen na poľnohospodárske prípravky, ale napríklad aj na technickú či bazénovú chémiu. „Dnes sme dostali kolaudačné rozhodnutie. Skolaudovať sklad na chemické prípravky nie je jednoduché. Celá táto myšlienka vznikla pred tromi rokmi. S výkupom pozemkov sme začali zhruba v júli 2017,“ uviedol Kurinec. Podľa neho má celý areál rozlohu 4,7 hektára.



Ako dodal, do roka až dvoch chcú vytvoriť tri až štyri pracovné miesta. Zamestnať plánujú ľudí žijúcich v obci.



Spoločnosť na svojej webovej stránke uvádza, že skladové miesta aj s možnosťou skladovania produktov podliehajúcich špeciálnemu režimu, budú k dispozícii pre dovozcov a distribútorov pôsobiacich na slovenskom trhu. Keďže sú situované na juhovýchode Slovenska, využívané môžu byť podľa nej aj partnermi v susediacich krajinách.