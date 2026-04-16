V Miloslavove horelo v noci auto, plamene poškodili aj ďalšie vozidlo
Požiar ohlásili na Holubej ulici približne o 3.30 h.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - V obci Miloslavov v okrese Senec horelo v noci auto. Plamene poškodili aj ďalšie vozidlo. Majiteľom tak vznikla materiálna škoda predbežne vyčíslená na 15.000 eur. Pri požiari sa nikto nezranil. Predbežnou príčinou vzniku požiaru je úmyselné konanie. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
Požiar ohlásili na Holubej ulici približne o 3.30 h. „V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bol požiar osobného automobilu už plne rozvinutý, pričom plamene poškodili aj ďalšie, za ním zaparkované vozidlo. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali prostredníctvom jedného prúdu vody a požiarisko skontrolovali termokamerou,“ priblížil HaZZ.
