V Mirbachovom paláci predstavia tvorbu umelca Juraja Gavulu

Bratislava 30. júna (TASR) - Vitálne formy dostala názov nová výstava v Mirbachovom paláci v Bratislave, ktorá prestavuje sochársku tvorbu Juraja Gavulu (1942) od konca 60. rokov 20. storočia. Základ umelcovej tvorby je položený na modernom sochárskom umení a patrí do línie biomorfného sochárstva, abstraktného výtvarného výrazu, na maximum zredukovaných foriem inšpirovaných prírodou, jej procesmi a javmi.



"Snúbi sa v nej syntéza mimoriadne kultivovaného sochárskeho tvaru, pokračovanie tradície modernizmu, vysoká úroveň remeselného spracovania, sochárskej erudície, práce v rôznych materiáloch (kameň, bronz, drevo, sklo) a tiež široké pole pôsobenia," približuje umeleckú osobnosť Juraja Gavulu kurátorka výstavy Vladimíra Büngerová.



"Galéria mesta Bratislavy si ako jednu zo svojich dlhodobejších programových priorít stanovila tému verejného priestoru, s čím súvisia aj diela v ňom existujúce a novo umiestňované. Aj preto sme sa rozhodli do výstavného programu galérie postupne zaraďovať projekty, ktoré reflektujú sochárske, respektíve výtvarné realizácie v mestskom priestore," uviedla k výstave riaditeľka GMB Katarína Trnovská. Dodáva, že galéria sa chce venovať prednostne umelcom, ktorých tvorba doteraz nebola komplexnejšie odborne zhodnotená. Výstava J. Gavulu túto programovú líniu pomyselne uvádza.



Súčasťou výstavy majú byť viaceré sprievodné podujatia reagujúce na tému verejného priestoru. Na daný problém majú poukazovať a hľadať návrh riešenia na záchranu diel vo verejnom priestore. Výstava vznikla v spolupráci s Jurajom Gavulom a jeho synom Matejom, tiež aktívnym výtvarníkom, pre ktorého sa týmto podujatím uzatvára jedna rozsiahla etapa mapovania otcovej práce: "Je to najmä spracovanie bohatého fotografického archívu, ktorý som mal možnosť skúmať. Myšlienka usporiadať výstavu sa aj časovo zhoduje s jeho životným jubileom 80 rokov."



Novinkou v rámci výstavného programu GMB je spojenie galérie s priestorom Lekárne Salvator na Panskej 35. V historickej budove prináša galéria každé dva mesiace umenie s lokálnym mestským príbehom. V piatok 2. júla o 18.00 h tam sprístupnia videoprezentáciu prác Juraja Gavulu s medicínskou tematikou.