V M.Kameni sa rozbieha výskum s cieľom zachytiť architektonické prvky

Modrý Kameň 10. júna (TASR) - Prvá z verejných diskusií o tom, ako sa mesto a jeho obyvatelia môžu stať účastníkmi vedeckého výskumu, ktorý má zachytiť jeho cenné architektonické prvky, bude v sobotu o 15.00 h v komunitnej obývačke v kultúrnom dome v Modrom Kameni.



Ako informuje Jaroslav Hanko z občianskeho združenia Dobrý Kameň, nechcú sa venovať len známym verejným budovám v meste, ale zámerom je zozbierať informácie aj o súkromných rodinných domoch, ktoré v meste stoja či stáli.



"S hosťami sa budeme baviť o tom, ako sa mesto a jeho obyvatelia môžu stať účastníkmi tohto vedeckého výskumu a predstavíme si zámery a ciele projektu, ktorý sme nazvali Hodné pamäti," uviedol.



Diskutovať bude urbánna antropologička Alexandra Bitušíková, geodet a kartograf Pavol Krišpinský a neprofesionálny výskumník architektúry Peter Brada.



Významnú časť projektu má tvoriť práca s deťmi a mládežou. "Účasť na projekte prisľúbila aj Základná škola s materskou školou Modrý Kameň, z ktorej sa žiaci 5. až 9. ročníka stanú mladými výskumníkmi. Ich úlohou bude v spolupráci so svojimi rodičmi a starými rodičmi zachytiť čo najlepšie históriu svojho vlastného domu alebo domu starých rodičov," priblížil Hanko.



Nemenej dôležité budú stretnutia so seniormi v Modrom Kameni, ktorí rovnako prisľúbili spoluprácu a účasť na projekte. "Práve ich spomienky a archívne fotografie budú hlavným zdrojom informácií," pripomenul.



Hlavným výstupom z projektu bude interaktívna mapa, v ktorej budú zachytené najstaršie, najvzácnejšie, unikátne či typické modrokamenské domy. Poslúžiť môže aj návštevníkom mesta pri ich potulkách tamojšími uličkami. "Taktiež v rámci projektu pripravíme panelovú výstavu zozbieraných dobových fotografií, ktorá bude inštalovaná v parku či uliciach mesta," doplnil.



Komunitný vzdelávací projekt sa v tomto starobylom meste bude konať do októbra 2023.



Združenie Dobrý Kameň bude projekt realizovať v spolupráci s Hontiansko-novohradskou knižnicou A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia.