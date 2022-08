V Mlynici vzniká nová rezidenčná časť, počet obyvateľov tam stúpa

Mlynica 25. augusta (TASR) - V podtatranskej obci Mlynica vzniká nová rezidenčná časť, postavia v nej 64 domov. Za posledné roky pritom nejde o prvý projekt, aj vďaka novej výstavbe sa počet obyvateľov za osem rokov zvýšil o viac ako tretinu. Pre TASR to uviedol starosta Mlynice Július Vachmanský, ktorý predpokladá, že počet obyvateľov bude rásť aj v najbližších rokoch.



"Každý zámer sme odsúhlasovali zmenou územného plánu (ÚP) cez zastupiteľstvo a investori majú povinnosť vybudovať kompletnú infraštruktúru - cesty, vodu, kanál, osvetlenie a podobne, bez toho by domy neboli skolaudované. Všetci to vedia a akceptujú. Sme malá obec a my by sme to nedokázali zafinancovať," objasnil Vachmanský s tým, že za posledné roky prijímali päť zmien ÚP. Obec sa podľa neho potrebuje rozvíjať nielen z pohľadu počtu obyvateľov, ale aj potrebnej infraštruktúry. Aj vďaka týmto realitným projektom sa darí budovať cesty, ale napríklad aj vodojem. "V súčasnosti máme starý vodojem, ktorý má kapacitu 50 kubíkov, a spolu s investormi budujeme nový, ktorý bude mať kapacitu ďalších 300 kubíkov. Riešime tak problém s vodou," skonštatoval starosta obce, ktorá má v súčasnosti približne 750 obyvateľov, pričom pred ôsmimi rokmi tam žilo zhruba 430 ľudí. S tým súvisia aj vyššie podielové dane.



"Podmienka v tých väčších lokalitách je, aby bola plocha vyčlenená na občiansku vybavenosť, ktorá u nás chýbala, či už je to lekár, obchod alebo pošta. Zastavanosť je povolená len na úrovni 25 percent," upozornil Vachmanský, ktorý už v Mlynici neráta s väčšími developerskými projektmi. V budúcnosti sa budú zmeny územného plánu podľa neho týkať pravdepodobne len doplnkových zámerov, ako obchodné stredisko či športoviská.



Najnovší projekt Pri lese, ktorý vzniká na území viac ako 53.000 štvorcových metrov, ráta s výstavbou bungalovov, radovej výstavby a tiež poschodových domov. Jeden z investorov Daniel Jakubčák pre TASR uviedol, že kolaudácia je naplánovaná na koniec budúceho roka, pričom polovica domov už má svojho majiteľa. "Čoskoro bude pre obyvateľov štvrte k dispozícii detské ihrisko, kaviareň, potraviny, pekáreň, samoobslužné výdajné miesto zásielok, či dokonca domov sociálnych služieb," upozornil.



Jedným z prvých zámerov v Mlynici boli v roku 2015 Krásne sady, súčasťou lokality je napríklad aj zariadenie lesnej pedagogiky, čo je podľa starostu zaujímavý prínos pre obec. "Lokalita v sebe spája bývanie, vzdelávanie a aktívne trávenie voľného času, rešpektujúc pritom ekologické hľadisko. Ide o ojedinelý projekt, keďže rozloha každého z pozemkov je minimálne 10.000 štvorcových metrov, zastavaná plocha je na úrovni päť percent, vzrastlá zeleň na pozemkoch má tvoriť minimálne 50 percent a na vymedzenie hraníc medzi jednotlivými pozemkami boli zvolené tzv. živé ploty," objasnila manažérka pre komunikáciu investora Marcela Nováková s tým, že na území sú pripravené podmienky aj na poskytovanie sociálnych služieb.