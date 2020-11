V Mlynskej doline na pretestovanie čaká 200 až 300 ľudí

Bratislava 7. novembra (TASR) - V Bratislave na odberovom mieste v Mlynskej doline posledné štyri hodiny čaká na pretestovanie 200 až 300 ľudí. Ide o jediné miesto v hlavnom meste, kde sa ľudia môžu testovať na ochorenie COVID-19 v druhom kole plošného testovania. Pre TASR to potvrdil PR manažér RTVS Filip Púchovský. Bratislava patrí medzi zelené okresy.



Hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič pre TASR uviedol, že v sobotu zaznamenali väčší nápor v odberových miestach, ktoré sú v zelenej zóne. "Je záujem o tieto miesta, ktoré zriadili samosprávy," podotkol. OS SR dodali do Mlynskej doliny antigénové testy, certifikáty a vojaka.







Na dlhšie čakanie v zelených okresoch upozornil aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Poprosil preto ľudí, aby v rade zbytočne nečakali a prišli neskôr, prípadne sa išli dať otestovať do červených okresov.



Do soboty 12.00 h bolo v rámci druhého kola otestovaných 553.377 ľudí, z nich malo pozitívny výsledok 3677, čo je približne 0,6 percenta.