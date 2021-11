V mobilnom vakcinačnom centre sa za prvé 2 dni zaočkovali stovky ľudí

Nitra 8. novembra (TASR) – Počty očkovaných v nitrianskom mobilnom vakcinačnom centre prekonali podľa primátora Mareka Hattasa očakávania. Centrum funguje od 5. novembra v obchodnom centre (OC) Mlyny. Za prvé dva dni prevádzky sa tu nechalo zaočkovať takmer 400 ľudí.



Celkovo dostalo vakcínu 394 ľudí, z nich prišlo na prvú dávku 194. "Preberáme iniciatívu po Nitrianskom samosprávnom kraji, pretože smerujeme do čiernej farby. Na to, aby sme sa tam nedostali, potrebujeme zaočkovať do 600 ľudí nad 50 rokov," pripomenul Hattas.



Ako doplnil, v obchodnom centre sa môžu zaočkovať ľudia aj treťou dávkou. "Výhodou je, že očkujeme aj vakcínou Janssen, pri ktorej je človek považovaný za plne očkovaného už po 14 dňoch. Každú stredu budeme očkovať aj v poliklinike na sídlisku Klokočina," dodal Hattas.



Nitra postupne zriaďuje mobilné očkovacie miesta v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý mestu ponúkol svoje vakcinačné kapacity. Okrem OC Mlyny a polikliniky na Klokočine vznikne ďalšie aj v poliklinike na sídlisku Chrenová. Očkovať sa bude aj v kultúrnych domoch vo viacerých mestských častiach.