V Modranka otvoria obecný dvor
Obecný dvor je situovaný v záhrade tamojšieho kultúrneho domu.
Autor TASR
Trnava 16. októbra (TASR) - V trnavskej mestskej časti Modranka otvoria v sobotu (18. 10.) nový priestor určený na oddych, komunitné stretnutia a kultúru. Obecný dvor je situovaný v záhrade tamojšieho kultúrneho domu. Informovalo o tom mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.
Slávnostné otvorenie je naplánované v sobotu na 14.00 h. „Návštevníkov čaká malý trh s lokálnymi výrobkami, divadielko pre deti i hustá komunitná fazuľovica. Z Trnavy sa môžete ku Kultúrnemu domu Modranka, kde sa dvor nachádza, previezť po novom cyklochodníku popri Trnávke,“ priblížilo mestské kultúrne stredisko.
Projekt obecného dvora sa začal ešte v roku 2017 ako nápad krajinnej architektky Magdy Horňákovej v rámci iniciatívy Mestské zásahy. „Mesto Trnava nápad podporilo a z mestského rozpočtu na jeho realizáciu vyčlenilo takmer 190.000 eur. Revitalizáciu priľahlej záhrady realizovalo mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave,“ doplnilo.
Z nevyužitého a zarasteného priestoru tak vznikol dvor so spevnenou plochou, pódiom, stromami, záhonmi a piknikovými stolmi. Počas dňa bude prístupný verejnosti, večer sa bude uzamykať - v letnej sezóne o 20.00 h a v zimnej o 17.00 h. Okrem kultúrnych akcií má slúžiť aj ako pokojné miesto pre oddych, čítanie či detské hry.
