Policajt chcel pomôcť posádke po havárií, napadol ho muž z vozidla

Trnava 16. novembra (TASR) - Z prečinov útoku na verejného činiteľa a poškodzovania cudzej veci je obvinený 30-ročný recidivista, ktorý v miestnej časti Trnava-Modranka napadol dopravného policajta v civile. Príslušník z diaľničného oddelenia v Trnave chcel v čase osobného voľna pomôcť posádke havarovaného vozidla, ktoré zbadal. Informovala o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.



Havarované auto stálo na Diaľničnej ulici. Policajt zastavil a šiel pomôcť posádke. "Zistil, že muž aj žena sú v poriadku. Povedal im, že je policajt, a že je nevyhnutné nehodu nahlásiť, čo 30-ročného muža rozzúrilo a nečakane zozadu na policajta fyzicky zaútočil," uvádza polícia. Po chvíli sa policajtovi podarilo dostať späť do svojho auta, kde mu útočník rozbil zadné okno.



Muž sa potom rozbehol smerom na obec Zavar. Po chvíli ho našli privolaní diaľničiari, s ktorými odmietal spolupracovať a kládol aktívny odpor. Na miesto dorazili aj policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky, spoločne muža spacifikovali a vzhľadom na jeho agresívne správanie mu nasadili putá. Policajt musel byť po incidente ošetrený v nemocnici.



"Vyšetrovateľ agresora, ktorý už bol štyrikrát súdne trestaný a v súčasnosti je v podmienke, obvinil. V prípade dokázania viny mu môže hroziť trest odňatia slobody na jeden až päť rokov," informovala polícia, ktorá zároveň podala návrh na jeho väzobné stíhanie. Do rozhodnutia súdu o jeho väzbe zostáva muž v cele policajného zaistenia. Presné príčiny dopravnej nehody, ako aj to, či bol vodič pod vplyvom alkoholu alebo drog, vyšetrujú.