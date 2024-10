V Modre bude výstava starých odrôd jabĺk a hrušiek

Bratislava/Modra 4. októbra (TASR) - Prezrieť si staré odrody jabĺk a hrušiek z Malých Karpát budú môcť návštevníci na výstave, ktorá sa uskutoční v sobotu (5. 10.) v záhradách kaštieľa v Modre v okrese Pezinok. Podujatie je zamerané na prezentáciu a ochranu tradičných odrôd ovocia, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva. Pre TASR to uviedol predseda občianskeho združenia Fándlyho záhrada David Fendrich.



"Návštevníci budú mať jedinečnú príležitosť vidieť rôzne druhy starých odrôd jabĺk a hrušiek, ktoré sa v minulosti pestovali v našom regióne, no dnes ich už v bežných záhradách takmer nenájdeme," skonštatoval Fendrich.



Cieľom výstavy je podľa neho nielen predstaviť tieto vzácne ovocné skvosty, ale aj zvýšiť povedomie o potrebe ich ochrany a šírenia. Vystavené budú plody z krajiny, aj zber od členov združenia, ktorí sa venujú uchovávaniu a rozmnožovaniu týchto starých odrôd. Výstava bude otvorená od 10.00 do 18.00 h.



Cieľom združenia je propagácia ovocinárstva, včelárstva, zachovania starých odrôd ovocia a vzdelávanie verejnosti v týchto a príbuzných oblastiach. Združenie spravuje historickú Fándlyho záhradu v obci Naháč v okrese Trnava, kde Juraj Fándly žil a tvoril. Zakladatelia združenia chcú nadviazať na Fándlyho historický odkaz vzdelávaním v ovocinárstve a včelárstve, ale aj rozmnožovaním historickej odrody Fándlyho jablka.