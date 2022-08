V Modre nad Cirochou robia učitelia letnú školu ako dobrovoľníci

Modra nad Cirochou 1. augusta (TASR) – Výučbu v rámci letnej školy, s ktorou v obci Modra nad Cirochou v Humenskom okrese začali v pondelok, vykonávajú tamojší učitelia bezodplatne. Financie, ktoré miestna základná škola (ZŠ) na zabezpečenie prázdninového vyučovania tretím rokom od rezortu školstva získa, využívajú na materiálne zabezpečenie jeho chodu a fakultatívne výlety do okolia. Uviedla to pre TASR riaditeľka vzdelávacieho zariadenia Jana Simčová.



"Ani prvý, ani druhý rok sme finančné prostriedky nepoužili na ohodnotenie učiteľov, robíme to dobrovoľne. Tohto roku to plánujeme rovnako," povedala. Vzdelávanie 60 žiakov vo vekovom rozpätí od nultého po deviaty ročník, ktorí sa na letnú školu prihlásili tento rok, zabezpečuje sedem učiteľov. Počas riadneho školského roka navštevuje modriansku ZŠ 84 žiakov, počet detí prihlásených do prázdninového vyučovania podľa Simčovej svedčí o úspechu projektu.



Letnú školu realizujú od 8.00 do 14.30 h a podľa riaditeľkiných slov počas nej so žiakmi precvičujú naučené vedomosti na praktických ukážkach v regionálnom kontexte. "Venujeme sa histórii, poznávaniu regiónu, zdravotnej oblasti. V utorok (2. 8.) máme športový deň, v stredu (3. 8.) ideme k vodnému dielu Starina, pôjdeme sa pozrieť aj na Jasenovský hrad, keď si o ňom deň vopred porozprávame," priblížila Simčová.