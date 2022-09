V Modre sa o post primátora uchádzajú dvaja kandidáti

Modra 23. septembra (TASR) - V meste Modra sa o post primátora uchádzajú dvaja kandidáti. Je medzi nimi 58-ročný výsluhový dôchodca Ján Chalabala kandidujúci s podporou Komunistickej strany Slovenska a súčasný 53-ročný primátor Juraj Petrakovič, ktorý sa o hlasy voličov bude uchádzať ako nezávislý kandidát. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov zverejnenom na webe samosprávy.



Do 13-členného mestského zastupiteľstva kandiduje v Modre na post mestského poslanca 26 ľudí. Vo volebnom obvode 1 je to 23 uchádzačov, volí sa tu desať poslancov. Vo volebnom obvode 2 kandidujú traja ľudia, obyvatelia si tu volia troch poslancov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra.