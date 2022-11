V Mokranciach plánujú výstavbu logistického centra

Mokrance 8. novembra (TASR) - V katastri obce Mokrance v okrese Košice-okolie by malo vzniknúť logistické centrum, pracovať by tu malo 400 stálych zamestnancov. Vyplýva to zo zámeru firmy LPL Advisory, ktorá ho predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Celkové predpokladané náklady na výstavbu sú vo výške 200 až 230 miliónov eur.



Logistické centrum má vytvoriť priestor pre uskladnenie výrobkov rôzneho druhu. Hlavnou funkciou má byť krátkodobé, strednodobé a dlhodobé skladovanie tovarov s následnou expedíciou k odberateľom. "Navrhovateľ uvažuje so skladovaním tovarov pre automobilový a elektrotechnický priemysel pre existujúce a pripravované projekty na východnom Slovensku," uvádza firma v zámere. Plánovaná kapacita logistického centra je 500.000 ton ročne.



Zámer počíta so šiestimi skladovými objektmi, administratívnym objektom, garážou, vrátnicou, parkovacími plochami a areálovými komunikáciami. Celková výmera pozemkov pre logistické centrum je takmer 450.000 štvorcových metrov. Ide o pozemky, na ktorých bola v minulosti plánovaná výstavba závodu na výrobu betonárskej ocele. "Situovanie logistického centra v širšom urbanizačnom priestore krajského mesta Košice ako aj možné rýchle dopravné prepojenie na priemyselný park Valaliky dávajú predpoklad pre fungovanie a využívanie navrhovaného areálu," dodáva spoločnosť.



Začiatok stavebných prác je naplánovaný na august budúceho roka, začiatok prevádzky na december 2025.