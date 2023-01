V Moldave nad Bodvou zachránili 2,5-ročné dieťa, malo spadnúť do rieky

Moldava nad Bodvou 18. januára (TASR) -V Moldave nad Bodovou v stredu zachraňovali 2,5-ročné dieťa, malo spadnúť do rieky. Oznámenie o tom prijali aj hasiči. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová. Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári.



"Jeden z našich hasičov bol na mieste počas svojho voľna, iniciatívne zavolal na pomoc svojich kolegov," uviedla Matis Libová.



"Podľa informácií z volania na tiesňovú linku 155 sa topilo dieťa, na miesto sme okamžite vyslali záchranárov. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o maloletú osobu aj citlivosť prípadu, však viac informácií nemôžem poskytnúť," povedala pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Alena Krčová.



Dieťa bolo podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air Transport Europe (ATE) Zuzany Hopjakovej silne podchladené. Bližšie informácie o tom, čo sa stalo, nemá. "Po príchode na miesto bolo dieťa v sanitke, prevzali sme ho od posádky rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá začala kardiopulmonálnu resuscitáciu, my sme pokračovali," dodala s tým, že počas kontinuálnej resuscitácie dieťa odovzdali do starostlivosti detského ARO v Košiciach.