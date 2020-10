V Moldave nad Bodvou bude päť odberných miest, hľadajú dobrovoľníkov

Moldava nad Bodvou 28. októbra (TASR) – V Moldave nad Bodvou bude na celoplošné testovanie pripravených päť odberných miest. Prevažne nejde o tie isté miesta, na ktoré sú obyvatelia zvyknutí počas volieb. Pre TASR to potvrdila prednostka úradu Klára Vranaiová s tým, že naďalej hľadajú zdravotníkov aj dobrovoľníkov.



Odberné miesto v Kultúrnom dome v mestskej časti Budulov bude k dispozícii len v sobotu (31. 10.). Podľa Vranaiovej je dôvodom to, že v tejto časti žije približne 300 ľudí, pre ktorých je testovanie na ochorenie COVID-19 odporúčané. Ďalšie štyri odberné miesta budú k dispozícii oba víkendové dni. Pôjde o bývalú budovu STS na Budulovskej ulici, amfiteáter na Záhradnej ulici, trhovisko na Školskej ulici pri Inkubátorovom dome a bývalý areál Kvist na Rožňavskej ulici.



„Obyvateľom sú odporúčané odberné miesta podľa ulíc, kde bývajú. Abecedne sme to už neurčovali,“ spresnila. Podľa radnice pre skrátenie pôvodne trojdňového celoplošného testovania na dva dni museli prerozdeľovanie ulíc pre odberné miesta prerábať. Spôsobilo to tiež obavy zo zabezpečenia dostatočných kapacít. Počet obyvateľov mesta, ktorým je testovanie odporúčané, odhadujú približne na 7400.



Mesto na svojej webovej stránke uvádza, že naďalej hľadá dobrovoľníkov na neplatenú výpomoc pri organizačnom zabezpečení celoplošného testovania. Mali by napríklad usmerňovať obyvateľov pri odbernom mieste, pomáhať s organizáciou čakajúcich záujemcov pri testovaní, dohliadať na dodržiavanie rozostupov či hlásiť nečakané udalosti pred odberným miestom. Rovnako ako zdravotníci sa môžu podľa radnice hlásiť na adrese kovacsova.jana@moldava.sk.