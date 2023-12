V Moldave nad Bodvou budú opäť miestne občianske hliadky

Moldava nad Bodvou 9. decembra (TASR) - V uliciach Moldavy nad Bodvou by od januára budúceho roka opäť mali byť hliadky miestnej občianskej a preventívnej služby (MOPS). Mesto uspelo so svojou žiadosťou a na tento účel tak získalo dotáciu vo výške takmer 495.000 eur. Pre TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Jana Kovácsová.



MOPS sa podľa jej slov osvedčila aj v minulosti. V osemčlennom zložení fungovala od septembra 2021 do konca marca tohto roka. Po novom by mala mať 12 členov, z toho desať z marginalizovanej rómskej komunity a dvaja by mali byť z majority. V celkovom počte by mali byť aj dve ženy.



"Hodnotíme pozitívne, že nám bola schválená kompletná žiadosť. V nových hliadkach má mesto záujem zamestnať aj ženy, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na rodičov detí, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku. Predpokladom je, že budú súčinné aj na miestnej poliklinike, hlavne pri pediatrických ambulanciách, kde sa v exponovaných časoch zdržiava viacej ľudí," spresnila prednostka mestského úradu Klára Vranaiová.



Hliadky MOPS sú v meste podľa radnice prospešné, pričom aj pri obmedzených kompetenciách posilňovali prácu mestskej polície, ktorá sa tak mohla viac venovať intenzívnejšiemu hliadkovaniu a zásahom tam, kde si to situácia vyžadovala.



"Ich náplňou práce bol dohľad a kontrola nad dodržiavaním verejného poriadku a čistoty v meste, ochrana súkromného majetku, ako aj majetku vo vlastníctve mesta, dohľad nad bezpečnosťou počas vývozu komunálneho odpadu, dohľad pri základných školách, hlavne pri odchode žiakov, nastupovanie do autobusov, prechádzanie cez cestu a podobne," spresnilo mesto.



Doposiaľ sa podľa neho MOPS najviac osvedčila pri hliadkovaní v rómskej osade, čo malo preventívny charakter. Prispela aj k eliminovaniu vzniku čiernych skládok v menej frekventovaných lokalitách, či regulovala neprístojné správanie v priestoroch polikliniky najmä počas očkovania proti žltačke. Okrem iného zamedzovala aj tomu, aby deti kládli kamene na Budulovskú cestu, čo ohrozovalo vodičov.